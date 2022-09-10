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У звільненому селі в Харківській області знайшли тіла закатованих росіянами людей

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Харківська область, Субота 10 вересня 2022 12:06
У звільненому селі в Харківській області знайшли тіла закатованих росіянами людей Фото: у звільненому селі в Харківській області знайшли тіла закатованих (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У звільненому селі Гракове Харківської області правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків. Їх закатували російські військові під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Харківської обласної прокуратури.

За інформацією відомства, після того, як 7 вересня українськими військовими було звільнено с. Гракове у Чугуївському районі, місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

Так, 9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронцями виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань.

За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села.

Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Прокуратура вже почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: у звільненому селі в Харківській області знайшли тіла закатованих (t.me/prokuratura_kharkiv/5831)

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ зайшли до Куп'янська Харківської області та встановили прапор України.

Додамо, що наші бійці продовжують просуватися в Харківській області, за даними ISW, ЗСУ звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області та мають всі шанси розірвати наземні лінії зв’язку росіян з Ізюмом.

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