ua en ru
Ср, 01 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Под Харьковом планируют обязательную эвакуацию детей: как и откуда советуют выехать уже сейчас

13:32 01.07.2026 Ср
4 мин
Какие населенные пункты ежедневно "терроризируют" вражеские дроны?
aimg Ирина Костенко
Под Харьковом планируют обязательную эвакуацию детей: как и откуда советуют выехать уже сейчас Эвакуироваться из опасных локаций можно бесплатно (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Харьковской области планируют инициировать обязательную эвакуацию детей из нескольких поселков. В связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью, семьям настоятельно рекомендуют выезжать уже сейчас.

Подробнее о ситуации, сложившейся в этих населенных пунктах, и просьбе местных властей, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Новые планы эвакуации: власти Дергачевской громады готовят обращение к Совету обороны Харьковской области насчет введения обязательной эвакуации детей из Слатино и Русской Лозовой.
  • Причина: существенное ухудшение ситуации с безопасностью из-за ежедневных атак вражеских FPV-дронов.
  • Текущая ситуация: в Слатино остается 89 детей, в Русской Лозовой - 45, власти настоятельно рекомендуют семьям выезжать самостоятельно.
  • Как это сделать: для организации эвакуации работает круглосуточная горячая линия 203, можно также обращаться по номерам 102 или 112, тогда как для поиска места временного проживания - использовать платформу "ПОРУЧ".

Где именно планируют обязательную эвакуацию детей

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью Дергачевская городская военная администрация в Харьковской области обратится в Совет обороны Харьковщины с предложением объявить обязательную эвакуацию детей из поселков:

  • Слатино;
  • Русская Лозовая.

"Обращаться Дергачевская городская администрация, наш совет, будет к Совету обороны области. С просьбой объявить обязательную эвакуацию детей, принудительно, из этих населенных пунктов. В первую очередь речь идет о Слатино и Русской Лозовой", - рассказал изданию "Думка" спикер Дергачевской ГВА Александр Кулик.

По состоянию на 1 июля 2026 года, по его данным, в поселке Слатино остаются 89 детей, в Русской Лозовой - 45 детей.

Кулик объяснил, что ситуация с безопасностью там - существенно ухудшается, ведь "FPV-дроны... ежедневно терроризируют эти населенные пункты".

Под Харьковом планируют обязательную эвакуацию детей: как и откуда советуют выехать уже сейчасСлатино и Русская Лозовая в Харьковском районе Харьковской области (карта: google.com/maps)

"Решение о том, чтобы эвакуировать оттуда семьи с детьми, должно готовиться вот сейчас. Чтобы потом не было слишком поздно", - констатировал спикер Дергачевской ГВА.

Он добавил, что местные власти делают для этого все необходимое, хотя "должно быть согласование на уровне Совета обороны области по этому поводу".

"Потом ювенальная полиция, совместно с нашей службой по делам детей, должны провести там соответствующие мероприятия. Совет обороны области при содействии Координационного гуманитарного центра Харьковской области должны подготовить места для размещения этих семей с детьми", - поделился специалист.

Он добавил, что обязательная эвакуация из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает, позволит сохранить здоровье и жизнь граждан.

"Это обращение продиктовано необходимостью сохранить жизнь и здоровье - как физическое, так и ментальное. Как детей, так и их родителей", - подытожил Кулик.

Что настоятельно рекомендуют семьям с детьми

В среду, 1 июля, на официальном сайте Дергачевской громады Харьковского района Харьковской области была опубликована настоятельная рекомендация семьям с детьми - в связи со значительным ухудшением ситуации с безопасностью - эвакуироваться из населенных пунктов:

  • Слатинского старостинского округа;
  • Русско-Лозовского старостинского округа.

Местным жителям напомнили, что в последнее время враг существенно активизировал применение ударных беспилотников по приграничным территориям Харьковщины.

"Из-за постоянной угрозы атак вражеских дронов пребывание в Слатино и Русской Лозовой крайне опасно и представляет прямую угрозу здоровью и жизни мирных жителей, особенно детей", - сообщили гражданам.

Уточняется, что даже при отсутствии массированных обстрелов опасность может возникнуть в любой момент.

При этом эвакуация - это возможность не просто обезопасить своих детей, но и получить доступ к:

  • более стабильным условиям проживания;
  • медицинской помощи;
  • обучению;
  • психологической поддержке.
Читайте также: В Харьковской области расширили обязательную эвакуацию: откуда теперь нужно выехать

Куда обращаться, чтобы организовать эвакуацию

Для организации эвакуации жители Дергачевской громады могут обращаться:

  • либо в Координационный гуманитарный центр - по телефону круглосуточной горячей линии 203;
  • либо по номерам экстренных служб 102 и 112.

"Если у вас нет возможности временно поселиться у родственников или знакомых, вы можете воспользоваться государственной цифровой платформой "ПОРУЧ", созданной для организации эвакуации и размещения внутри перемещенных лиц", - посоветовали украинцам.

Этот сервис позволяет - еще до выезда - ознакомиться с доступными местами временного проживания:

  • просмотреть фотографии;
  • узнать информацию про условия, количество свободных мест и имеющуюся инфраструктуру;
  • выбрать наиболее удобный вариант.

Под Харьковом планируют обязательную эвакуацию детей: как и откуда советуют выехать уже сейчасЭвакуация в безопасные места - бесплатная (инфографика: di.gov.ua)

"После этого информация автоматически поступает ко всем службам, сопровождающим эвакуацию, - громадам, перевозчикам и принимающей стороне, что позволяет организовать безопасный переезд именно в забронированное место", - сообщили местным жителям.

В заключение людей попросили отнестись к этим рекомендациям с максимальной ответственностью.

"Никакие материальные ценности не стоят человеческой жизни. Если у вас есть возможность временно выехать в более безопасные населенные пункты, воспользуйтесь ею", - подытожили в пресс-службе Дергачевской громады.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Черниговской области объявили эвакуацию пограничья - на это есть два месяца.

Кроме того, принудительную эвакуацию семей с детьми расширили в Днепропетровской области.

Читайте также, когда эвакуируют пассажиров УЗ и как при этом уберечь жизнь.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Эвакуация Внутренне перемещенные лица Война в Украине Правила безопасности Дети Атака дронов Ракетная атака
Новости
Польша усматривает "эскалацию" в решении Зеленского по Пантеону
Польша усматривает "эскалацию" в решении Зеленского по Пантеону
Аналитика
Сделали из авто "беспилотник": как эстонский стартап адаптировал каршеринг для ВСУ
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Сделали из авто "беспилотник": как эстонский стартап адаптировал каршеринг для ВСУ