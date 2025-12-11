ua en ru
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за минувшие сутки

Украина, Четверг 11 декабря 2025 08:30
Генштаб обнародовал новые карты боевых действий: анализ фронта за минувшие сутки Иллюстративное фото: Генштаб обновил с фронта за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта зафиксировано 234 боевых столкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 94 управляемых авиабомбы. Кроме этого, совершил 3607 обстрелов, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3622 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов

  • Злагода Днепропетровской области;
  • Новое Поле, Сладкое, Зеленое, Гуляйполе Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. Противник совершил 98 обстрелов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Двуречанское и в сторону Синельниково, Обуховки, Кутьковки.
На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Чернещина, Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман.
На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.
На Краматорском направлении произошло два боестолкновения, в направлении Миньковки.
На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Разино, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового Шахтного, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки, Филиала.
На Александровском направлении противник вчера совершил 22 атаки в районах населенных пунктов Вороное, Степное, Успеновка и в сторону Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленого Гая, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг девять раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили семь боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 82 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 157 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

