Под Горловку перебросили боевиков из "Ахмата", они издеваются над гражданскими, - Генштаб

В оккупированный населенный пункт Мироновский (Донецкая область) перебросили подразделение россиян из "Ахмата", они издеваются над гражданскими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в населенном пункте Мироновский, с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат". Они принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье.
Фото: Мироновский (deepstatemap.live)
"Также, вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских людей", - сообщает Генштаб.
Недавно в оккупированном городе Лисичанск Луганской области противник переоборудовал территорию бывшей городской поликлиники. Теперь там размещается личный состав и командование чеченского подразделения "Ахмат".
Также в Украине ликвидировали Евгения Писаренко - командира российского спецотряда "Ахмат". Он с начала полномасштабного вторжения воевал в Донецкой области.
До этого Вооруженные силы Украины ударили по месту сосредоточения бойцов подразделения "Ахмат" во временно оккупированном Донецке. Уничтожены 56 "кадыровцев".
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