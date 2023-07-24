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Под Горловку перебросили боевиков из "Ахмата", они издеваются над гражданскими, - Генштаб

Фото: Оккупанты (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированный населенный пункт Мироновский (Донецкая область) перебросили подразделение россиян из "Ахмата", они издеваются над гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенном пункте Мироновский, с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения Росгвардии "Ахмат". Они принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье.

Фото: Мироновский (deepstatemap.live)

"Также, вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских людей", - сообщает Генштаб.

Участие боевиков подразделения "Ахмат" в войне против Украины

Недавно в оккупированном городе Лисичанск Луганской области противник переоборудовал территорию бывшей городской поликлиники. Теперь там размещается личный состав и командование чеченского подразделения "Ахмат".

Также в Украине ликвидировали Евгения Писаренко - командира российского спецотряда "Ахмат". Он с начала полномасштабного вторжения воевал в Донецкой области.

До этого Вооруженные силы Украины ударили по месту сосредоточения бойцов подразделения "Ахмат" во временно оккупированном Донецке. Уничтожены 56 "кадыровцев".

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