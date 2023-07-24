Під Горлівку перекинули бойовиків з "Ахмата", вони знущаються над цивільними, - Генштаб

В окупований населений пункт Миронівський (Донецька область) перекинули підрозділ росіян з "Ахмата", вони знущаються над цивільними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в населеному пункті Миронівський, з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу Росгвардії "Ахмат". Вони примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла.
Фото: Миронівський (deepstatemap.live)
"Також, вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей", - повідомляє Генштаб.
Нещодавно в окупованому місті Лисичанськ Луганської області противник переобладнав територію колишньої міської поліклініки. Тепер там розміщується особовий склад та командування чеченського підрозділу "Ахмат".
Також в Україні ліквідували Євгена Писаренка - командира російського спецзагону "Ахмат". Він з початку повномасштабного вторгнення воював у Донецькій області.
До цього Збройні сили України вдарили по місцю зосередження бійців підрозділу "Ахмат" в тимчасово окупованому Донецьку. Знищено 56 "кадирівців".
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