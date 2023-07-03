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ВСУ ликвидировали командира отряда чеченского спецназа "Ахмат"

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Понедельник 03 июля 2023 19:34
ВСУ ликвидировали командира отряда чеченского спецназа "Ахмат" Фото: ВСУ ликвидировали командира отряда чеченского спецназа "Ахмат" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине ликвидировали Евгения Писаренко – командира российского спецотряда "Ахмат". Он с начала полномасштабного вторжения воевал в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Спасибо родителям, вырастившим такого Героя (Писаренко Евгений Валерьевич - Царства тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом - мой дорогой брат), великий человек с большим сердцем", - написал Алаудинов.

Оккупант имел позывной "Большой". Ранее он служил в ставропольском ОМОНе, где получил звание полковника. С начала полномасштабного вторжения Писаренко добровольно вступил в армию РФ. Затем в составе чеченского батальона "Ахмат" участвовал в войне России против Украины.

ВСУ ликвидировали командира отряда чеченского спецназа &quot;Ахмат&quot;

Фото: Евгений Писаренко (росСМИ)

Напомним, 14 июня, в украинских и российских Telegram-каналах начали распространять информацию об убийстве или ранении Делимханова на Запорожском направлении в результате удара ВСУ. Он был "правой рукой" председателя Чечни Рамзана Кадырова.

Позже Кадыров испугался и начал умолять украинскую разведку предоставить ему информацию о том, куда именно был нанесен удар. Он хотел подкупить наших разведчиков "щедрым вознаграждением".

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