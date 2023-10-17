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Под Днепром произошел взрыв в доме: подробности и фото

Фото: под Днепром произошел взрыв в доме 17 октября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепропетровской области произошел взрыв в доме во вторник, 17 октября. Под завалами оказался мужчина, его удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"При неустановленных обстоятельствах в одноэтажном жилом доме города Апостолово произошел взрыв. Под завалами оказался мужчина", - говорится в сообщении.

 

Последствия взрыва в городе Апостолово Днепропетровской области 17 октября (t.me/dsns_telegram)

Специалисты ГСЧС спасли пострадавшего и передали медикам.

"53-летний мужчина госпитализирован в больницу", - констатировали спасатели.

Напомним, недавно, 4 октября, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.

А утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже - о двух. Позже число пострадавших возросло до 5.

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