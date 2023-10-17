Під Дніпром стався вибух в будинку: подробиці та фото

"За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух. Під завалами опинився чоловік", - йдеться в повідомленні.

Наслідки вибуху у місті Апостолове Дніпропетровської області 17 жовтня (t.me/dsns_telegram)

Фахівці ДСНС врятували постраждалого та передали медикам.

"53-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні", - констатували рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно, 4 жовтня, у Києві стався вибух у багатоповерхівці. На момент НП у квартирі, яка стала його епіцентром, перебувала родина з дітьми.

А вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.