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Під Дніпром стався вибух в будинку: подробиці та фото

Фото: під Дніпром стався вибух у будинку 17 жовтня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпропетровській області стався вибух у будинку у вівторок, 17 жовтня. Під завалами опинився чоловік, його вдалось врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"За невстановлених обставин в одноповерховому житловому будинку міста Апостолове стався вибух. Під завалами опинився чоловік", - йдеться в повідомленні.

 

Наслідки вибуху у місті Апостолове Дніпропетровської області 17 жовтня (t.me/dsns_telegram)

Фахівці ДСНС врятували постраждалого та передали медикам.

"53-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні", - констатували рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно, 4 жовтня, у Києві стався вибух у багатоповерхівці. На момент НП у квартирі, яка стала його епіцентром, перебувала родина з дітьми.

А вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого, пізніше – про двох. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

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Дніпропетровська областьвибухи