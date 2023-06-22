В Киеве прозвучал взрыв: горит многоэтажный дом (фото, видео)
В Киеве прозвучал мощный взрыв сегодня ночью, 22 июня. В результате сильно поврежден многоэтажный дом, в нем начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах, возгорание на площади 150 квадратных метров. Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей", - говорится в сообщении КГВА.
В ГСЧС сообщили об одном пострадавшем в результате взрыва газа
"Сегодня в 03:32 Служба спасения 101 получила информацию о взрыве и пожаре на ул. Андрея Малышко, 33. В 16-этажном жилом доме предположительно произошел взрыв газа, в результате чего есть разрушение на 7, 8 этажах. По состоянию на 04:20 спасен один человек, и еще один человек пострадал", - говорится в сообщении ГСЧС.
Сообщается, что в настоящее время спасатели продолжают работать на месте, площадь возгорания составляет 250 кв. м.
В ГСЧС опубликовали фото с места происшествия
На месте происшествия от ГСЧС задействовано 50 человек и 12 единиц техники.
Напомним, что вчера в 5-м округе Парижа раздался громкий взрыв. По предварительным данным произошла утечка газа в одном из домов. Под завалами оказались десятки человек.
По последним данным, ранения получили по меньшей мере 37 человек. С раненых 4 человека находятся в критическом состоянии. Разбор завалов продолжается до сих пор. Первоначально местные жители сообщили о пожаре в нескольких зданиях.
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