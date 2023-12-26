Под Днепром произошло масштабное ДТП: пострадали шесть человек

В Днепровском районе возле поселка Васильевка утром 26 декабря столкнулись шесть автомобилей, один из них - грузовик. В результате ДТП травмированы шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщили в ГСЧС, сегодня утром в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло за пределами поселка Васильевка Солонянского поселкового территориального общества Днепровского района.

По прибытию к месту происшествия спасателей установлено, что произошло столкновение шести транспортных средств, из которых одно грузовое.

В результате ДТП получили травмы шесть человек, из которых трое госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в лечебное учреждение.

Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото: под Днепром произошло масштабное ДТП (dp.dsns.gov.ua)

ДТП в Украине

Напомним,масштабная авария произошла на трассе Киев-Чоп недалеко от Львова вечером 18 декабря. Там столкнулись две легковушки и грузовик.

Также во Львовской области автомобиль с военными попал в ДТП. Погибли четыре человека, в частности, заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор.

А 7 декабря под Изюмом произошла масштабная авария. Полицейские сообщали о шести погибших и семи пострадавших в результате ДТП.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.