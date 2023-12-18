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Возле Львова из-за масштабного ДТП заблокировано движение по трассе Киев-Чоп: маршрут объезда

Понедельник 18 декабря 2023 21:56
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Возле Львова из-за масштабного ДТП заблокировано движение по трассе Киев-Чоп: маршрут объезда Фото: возле Львова из-за масштабного ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Масштабная авария произошла на трассе Киев-Чоп недалеко от Львова вечером понедельника, 18 декабря. Там столкнулись две легковушки и грузовик.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

"На 546 километре автодороги Киев - Чоп недалеко от села Бережаны в связи с ДТП с пострадавшими, движение обеими полосами заблокировано", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на месте происшествия работают все необходимые службы. Также следует учесть, что из-за этого действуют ограничения в движении авто.

Кроме того, патрульные организовали объезд через село Пасеки-Зубрицкие и село Подборцы.

Возле Львова из-за масштабного ДТП заблокировано движение по трассе Киев-Чоп: маршрут объездаФото: возле Львова из-за масштабного ДТП (t.me/lvivpatrolpolice)

Как сообщало РБК-Украина, во Львовской области автомобиль с военными попал в ДТП. Погибли четыре человека, в частности, заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор.

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Киев-Чоп ДТП Авария Львов
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