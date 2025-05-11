В Харькове Skoda столкнулась с многотонной фурой, погибли три человека (фото)
В Харькове легковушка столкнулась с "КАМАЗом". Погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
Вечером 10 мая в Харькове произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека.
Трагедия произошла на перекрестке проспекта Героев Харькова и улицы Энергетиков.
По предварительной информации, водитель Skoda Octavia проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где произошло столкновение с грузовым "КАМАЗом" 4310.
В результате мощного удара погибли водитель легковушки и двое пассажиров - мужчины в возрасте 50 и 43 года. Все трое скончались на месте происшествия еще до прибытия скорой помощи.
Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Продолжается следствие.
В начале января в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.
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