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Во время визита Путина полиция Монголии преследовала проукраинских активистов, - AP

Фото: визит российского диктатора Владимира Путина в Монголию (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Полиция Монголии задержала небольшую группу протестующих перед началом церемонии поклонения статуе Чингисхана с участием президента Монголии Ухнагийна Хурелсуха и российского диктатора Владимира Путина. Активисты пытались развернуть украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Пять других активистов, которые собрались в нескольких кварталах от площади, где стоит памятник Чингисхану, и держали антипутинский баннер и украинский флаг, разошлись, услышав об арестах.

Путин в Монголии

Российский диктатор 2 сентября начал свой официальный визит в Монголию.

Улан-Батор, несмотря на ратификацию Римского устава Международного уголовного суда (МКС), отказался выполнять его решение об аресте Путина в рамках дела о незаконной депортации детей с территории Украины. Свою позицию власти Монголии объяснили зависимостью страны от российских энергопродуктов. В заявлении не упоминается поддержка Монголией территориальной целостности Украины.

Члены Европейского парламента призывают высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии.

В Госдепартаменте США заявили, что понимают положение "между двумя крупными соседями", в котором оказалась Монголия. Тем не менее, призвали Улан-Батор в общении с Россией подчеркивать свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зачем Путин поехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МКС, – читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Путин