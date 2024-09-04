Під час візиту Путіна поліція Монголії переслідувала проукраїнських активістів, - AP

Путін у Монголії

Російський диктатор 2 вересня розпочав свій офіційний візит у Монголію.

Улан-Батор, попри ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) відмовився виконувати його рішення про арешт Путіна у рамках справи про незаконну депортацію дітей з території України. Свою позицію влада Монголії пояснила залежністю країни від російських енергопродуктів. У заяві не згадується підтримка Монголією територіальної цілісності України.

Члени Європейського парламенту закликають високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії.

У Держдепартаменті США заявили, що розуміють становище "між двома великими сусідами", в якому опинилася Монголія. Проте закликали Улан-Батор у спілкуванні з Росією підкреслювати свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Навіщо Путін поїхав до Монголії та чому країна ігнорує ордер МКС, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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