Отказ Монголии от ареста Путина создаст прецедент, - депутаты Европарламента

Члены Европейского парламента призывают высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если страна не арестует российского диктатора Владимира Путина по ордеру МУС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент и откроет путь другим странам к выборочному применению ордеров на арест Международного уголовного суда", - отметили члены Европарламента.

В обращении к Боррелю члены Европарламента осуждают приглашение посетить страну, которое Монголия направила Путину.

"Мы просто должны выполнить требование Международного уголовного суда - арестовать преступника Путина и доставить его в Гаагу. Если Монголия не выполнит свои обязанности члена МУС, Европейский Союз должен послать Монголии четкий сигнал посредством дипломатических и экономических мер", - отметил он.

По словам заместителя председателя комиссии Европарламента по иностранным делам Урмаса Паэта, в Монголии появилась историческая возможность стать гарантом международного права.

Визит Путина в Монголию

Напомним, российский диктатор Владимир Путин вчера, 2 сентября, прибыл с визитом в Монголию.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин приехал в Монголию по приглашению президента Ухнагийна Хурелсуха.

Поскольку Монголия ратифицировала Римский статут, она обязана выполнять решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Однако страна этого не сделала.

Как пояснили в монгольском правительстве, страна не может арестовать Путина, ведь зависит от импорта российских энергопродуктов.

Зачем Путин уехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МУС, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.