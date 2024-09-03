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Отказ Монголии от ареста Путина создаст прецедент, - депутаты Европарламента

Вторник 03 сентября 2024 22:28
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Отказ Монголии от ареста Путина создаст прецедент, - депутаты Европарламента Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Члены Европейского парламента призывают высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если страна не арестует российского диктатора Владимира Путина по ордеру МУС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам заместителя председателя комиссии Европарламента по иностранным делам Урмаса Паэта, в Монголии появилась историческая возможность стать гарантом международного права.

"Мы просто должны выполнить требование Международного уголовного суда - арестовать преступника Путина и доставить его в Гаагу. Если Монголия не выполнит свои обязанности члена МУС, Европейский Союз должен послать Монголии четкий сигнал посредством дипломатических и экономических мер", - отметил он.

В обращении к Боррелю члены Европарламента осуждают приглашение посетить страну, которое Монголия направила Путину.

"Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент и откроет путь другим странам к выборочному применению ордеров на арест Международного уголовного суда", - отметили члены Европарламента.

Визит Путина в Монголию

Напомним, российский диктатор Владимир Путин вчера, 2 сентября, прибыл с визитом в Монголию.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин приехал в Монголию по приглашению президента Ухнагийна Хурелсуха.

Поскольку Монголия ратифицировала Римский статут, она обязана выполнять решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Однако страна этого не сделала.

Как пояснили в монгольском правительстве, страна не может арестовать Путина, ведь зависит от импорта российских энергопродуктов.

Зачем Путин уехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МУС, - читайте в материале РБК-Украина.

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