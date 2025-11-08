Во время удара РФ по Харьковской области погиб энергетик
Харьковская область пережила очередную тяжелую ночь: массированный удар РФ по энергетике, есть погибший и масштабные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОГА.
В результате ударов часть региона осталась без электроснабжения и воды, а на одном из энергетических предприятий погиб сотрудник, находившийся на рабочем месте.
По словам властей, из-за ударов врага в области действуют аварийные графики отключений электроэнергии, что необходимо для стабилизации общенациональной энергосети, поскольку повреждены объекты по всей стране.
"К сожалению, погиб сотрудник одного из энергетических предприятий, который как раз был на рабочем месте. Из-за этой вражеской атаки часть области - временно без света. Есть перебои с водоснабжением", - сообщили в ОГА.
В регионе также развернуты "Пункты Незламности", где жители могут согреться, зарядить телефоны, воспользоваться стабильной связью и получить необходимую помощь.
Специалисты уже работают на местах попаданий, обследуют поврежденные объекты и определяют объем разрушений, чтобы как можно быстрее начать восстановительные работы.
Обстрел Украины
В ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине, применив одновременно ракеты и ударные беспилотники, главной целью которых стала энергетическая инфраструктура.
Массированный обстрел вызвал аварийные отключения света в ряде регионов и перебои в работе критически важных объектов. Одним из наиболее пострадавших городов стал Кременчуг, который остался без электроснабжения. Из-за повреждения энергосистемы "Укрзализныця" сообщила о задержках поездов.
По данным военных, в течение ночи РФ выпустила по Украине 503 средства воздушного удара. Среди них:
- 458 ударных дронов типа "Шахед" и "Гербера";
- 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 10 крылатых ракет Искандер-К;
- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 3 крылатые ракеты "Калибр".
По состоянию на 10:00 силы ПВО смогли сбить или подавить 415 воздушных целей.
Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.