Во время удара РФ по Харьковской области погиб энергетик

Харьковская область пережила очередную тяжелую ночь: массированный удар РФ по энергетике, есть погибший и масштабные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОГА.

В результате ударов часть региона осталась без электроснабжения и воды, а на одном из энергетических предприятий погиб сотрудник, находившийся на рабочем месте.

По словам властей, из-за ударов врага в области действуют аварийные графики отключений электроэнергии, что необходимо для стабилизации общенациональной энергосети, поскольку повреждены объекты по всей стране.

"К сожалению, погиб сотрудник одного из энергетических предприятий, который как раз был на рабочем месте. Из-за этой вражеской атаки часть области - временно без света. Есть перебои с водоснабжением", - сообщили в ОГА.

В регионе также развернуты "Пункты Незламности", где жители могут согреться, зарядить телефоны, воспользоваться стабильной связью и получить необходимую помощь.

Специалисты уже работают на местах попаданий, обследуют поврежденные объекты и определяют объем разрушений, чтобы как можно быстрее начать восстановительные работы.