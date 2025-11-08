Під час удару РФ по Харківщині загинув енергетик
Харківська область пережила чергову важку ніч: масований удар РФ по енергетиці, є загиблий і масштабні відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
Унаслідок ударів частина регіону залишилася без електропостачання та води, а на одному з енергетичних підприємств загинув співробітник, який перебував на робочому місці.
За словами влади, через удари ворога в області діють аварійні графіки відключень електроенергії, що необхідно для стабілізації загальнонаціональної енергомережі, оскільки пошкоджені об’єкти по всій країні.
"На жаль, загинув співробітник одного з енергетичних підприємств, який саме був на робочому місці. Через цю ворожу атаку частина області - тимчасово без світла. Є перебої з водопостачанням", - повідомили в ОВА.
У регіоні також розгорнуто "Пункти Незламності", де жителі можуть зігрітися, зарядити телефони, скористатися стабільним зв’язком і отримати необхідну допомогу.
Фахівці вже працюють на місцях влучань, обстежують пошкоджені об’єкти та визначають обсяг руйнувань, щоб якнайшвидше розпочати відновлювальні роботи.
Обстріл України
У ніч проти 8 листопада 2025 року Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши одночасно ракети та ударні безпілотники, головною ціллю яких стала енергетична інфраструктура.
Масований обстріл спричинив аварійні відключення світла в низці регіонів і перебої в роботі критично важливих об’єктів. Одним із найбільш постраждалих міст став Кременчук, який залишився без електропостачання. Через пошкодження енергосистеми "Укрзалізниця" повідомила про затримки потягів.
За даними військових, протягом ночі РФ випустила по Україні 503 засоби повітряного удару. Серед них:
- 458 ударних дронів типу "Шахед" та "Гербера";
- 25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 10 крилатих ракет Іскандер-К;
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 3 крилаті ракети "Калібр".
Станом на 10:00 сили ППО змогли збити або подавити 415 повітряних цілей.
Російська армія атакувала протягом усієї ночі, використовуючи дрони та ракети. Усі деталі комбінованої атаки - у матеріалі РБК-Україна.