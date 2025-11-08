Під час удару РФ по Харківщині загинув енергетик

Харківська область пережила чергову важку ніч: масований удар РФ по енергетиці, є загиблий і масштабні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

Унаслідок ударів частина регіону залишилася без електропостачання та води, а на одному з енергетичних підприємств загинув співробітник, який перебував на робочому місці.

За словами влади, через удари ворога в області діють аварійні графіки відключень електроенергії, що необхідно для стабілізації загальнонаціональної енергомережі, оскільки пошкоджені об’єкти по всій країні.

"На жаль, загинув співробітник одного з енергетичних підприємств, який саме був на робочому місці. Через цю ворожу атаку частина області - тимчасово без світла. Є перебої з водопостачанням", - повідомили в ОВА.

У регіоні також розгорнуто "Пункти Незламності", де жителі можуть зігрітися, зарядити телефони, скористатися стабільним зв’язком і отримати необхідну допомогу.

Фахівці вже працюють на місцях влучань, обстежують пошкоджені об’єкти та визначають обсяг руйнувань, щоб якнайшвидше розпочати відновлювальні роботи.