Во время тура по Европе спецпредставитель Китая предлагал отдать РФ оккупированные территории, - WSJ

Во время своего тура по Европе спецпредставитель Китая Ли Хуэй предлагал оставить под контролем России временно оккупированные территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.
Ли Хуэй, который посетил в этом месяце Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, также призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу взамен Вашингтона. Он также настаивал, что страны должны действовать быстро, чтобы прекратить войну России против Украины, прежде чем она распространится дальше.
В то же время европейские дипломаты заявили, что они стремились передать три ключевых сообщения во время встречи с Ли:
Дипломаты из нескольких стран заявили, что они тесно координировали действия, чтобы убедиться, что Ли получил такое же сообщение от европейских союзников.
Французский чиновник, который встречался с Ли на этой неделе, сказал китайскому дипломату, что Париж убежден: Пекин может сыграть конструктивную роль в достижении справедливого и продолжительного мира в Украине.
При этом после визита Ли в Варшаву МИД Польши сообщил, что заместитель министра, который встречался с китайским дипломатом сказал ему: "Польша обеспокоена заявлениями Пекина о стремлении укрепить двусторонние отношения с Россией, государством-агрессором".
В свою очередь источники издания среди официальных лиц подвергают сомнению способность Китая действовать как честный посредник в любых переговорах.
Чиновники объяснили Ли, что не верят, что мир будет возможен, пока российские войска не выйдут из Украины. Они добавили тезис о том, что "невозможно отделить Европу от Америки" и то, что Европа не откажется от поддержки Украины.
Один из источников считает, что основные интересы Китая заключаются в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва воздержалась от использования ядерного оружия.
Китай не осудил российскую агрессию против Украины, но и официально не поддержал Кремль. При этом Пекин "спасает" российскую экономику, которая попала под значительные санкции из-за ведения войны против Украины. Китай закупает российские энергоносители, а китайский экспорт в Россию товаров, таких как компьютерные микросхемы и другая электроника, которая имеет как гражданское, так и военное использование, значительно вырос.
К тому же, китайский лидер Си Цзиньпин в марте посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным вскоре после того, как Китай обнародовал свое "мирное предложение" по урегулированию войны.
Тогда Си сказал Путину, что у их стран "много похожих целей" и что "с помощью нашего сотрудничества и взаимодействия мы обязательно достигнем этих целей".
Европейские столицы заявили, что мирное предложение Китая и такое отношение к России продемонстрировали, что Пекин не придерживается нейтральной позиции по войне и стоит на стороне Москвы.
Китай заявил о намерении выступить миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Пекин призывал к прекращению огня и мирных переговоров, но не говорил о выводе российских войск из Украины.
Тогда в Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Пекина, напомнив о связях с РФ. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Си, а потом Пекин отправил своего спецпредставителя в Украину.
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