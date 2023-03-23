Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая

О том, зачем китайскому лидеру Си Цзиньпину был нужен визит в Москву и что по его итогам не смог получить Путин – в колонке политического обозревателя РБК-Украина Милана Лелича.

После того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина, в Украине задались вопросом: а не отменит ли теперь свой запланированный визит в Москву китайский лидер Си Цзиньпин.

Конечно, ни о какой отмене визита и речи быть не могло. Если бы Си не приехал под любым благовидным поводом, это поставило бы под удар всю многолетнюю геополитическую стратегию Китая: не идти "на поводу у Запада", а продвигать собственную глобальную повестку, в основе которой – нарастающее противостояние с США.

Визит в Кремль был нужен Си именно с этой целью. И пожать руку человеку, которого цивилизованный мир считает международным преступником – лишь добавляет очков китайскому "суверенитету".

Россия интересна Китаю в нескольких аспектах, главный из которых – экономика. В прошлом году товарооборот двух стран вырос на 30%, но при этом ассиметрично: китайский экспорт в РФ – на 13%, импорт из России – на 43%. Главный компонент российского экспорта в Китай – конечно, энергоносители. В условиях санкций КНР становится для России ключевым рынком сбыта углеводородов.

Для самого Китая, надеющегося преуспеть в долгосрочном противостоянии с США, стабильный источник энергии также необходим. При этом Пекин, в отличие от Москвы, может позволить себе никуда не спешить, чтобы не попасть в энергетическую зависимость от РФ и добиться низкой цены по контрактам. Если у "Газпрома" на фоне европейских санкций сложилась тяжелая ситуация с экспортом и ему срочно нужны новые покупатели, то Китай может маневрировать, параллельно рассматривая альтернативные варианты, вроде поставок газа из Туркмении.

Во время визита Си это ярко проявилось в вопросе строительства нового газопровода "Сила Сибири-2", по которому Россия будет готова поставлять дополнительные 50 млрд кубов газа ежегодно. Если Путин уверял, что "все основные параметры" нового газопровода уже почти согласованы, то китайская сторона была гораздо более аккуратной, сводя все к "продолжению консультаций".

В условиях ухода с российского рынка многих западных брендов, освободившееся место сразу же начали занимать китайские. Доля их машин на рынке РФ за год выросла более чем в четыре раза, до 38%. Существенный рост наблюдается фактически во всех потребительских сегментах, от ноутбуков до холодильников. И во время визита в Москву Си и его делегация эти результаты стремились закрепить. Еще один заметный результат – Китай будет участвовать в проектах России по освоению Арктики, строительству ледоходов и развитию Северного морского пути.

В геополитическом смысле Китай, с самого начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, внимательно отслеживает реакцию стран Запада, держа в уме свою возможную операцию по захвату Тайваня. Конечно, прямые параллели между российско-украинской и потенциальной китайско-тайваньской войной проводить некорректно. Но, по мнению многих западных аналитиков, если бы Европа и США не отреагировали на агрессию РФ настолько уверенно, вероятность китайского нападения на Тайвань стала бы гораздо выше.

Очевидно, полезен для Китая и российский опыт выживания под санкциями – ведь и сам Китай планомерно подпадает под все больший (хотя, конечно, несопоставимый) санкционный пресс со стороны США.

В целом, Китай максимально использует санкционные трудности, с которыми столкнулось государство-агрессор, в частности, в Москве договорились об увеличении роли юаня в двусторонней торговле, Путин даже пообещал переводить на юань торговлю России со странами Африки, Азии и Латинской Америки.

Сырье в обмен на товары с высокой добавочной стоимостью – визит Си в Москву закрепил такую модель экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Си Цзиньпин и Владимир Путин в Кремле (фото: Getty Images)

Что взамен получил Кремль? По сути, ничего, кроме пропагандистского эффекта. Для российских пропагандистов, конечно, визит Си стал главной темой повестки дня и даже "событием года". Подчеркивалось, что это первая зарубежная поездка Си после избрания на третий срок. Для внутренней аудитории российско-китайские переговоры подавались как создание нового мощного союза, перед которым должны трепетать "англосаксы" и весь Запад.

На самом же деле западные медиа, конечно, обратили внимание на визит в Москву китайского лидера, но подавали его точно не как какое-то исключительное топ-событие. Часто – в контексте параллельно проходившего визита в Киев японского премьера Фумио Кисиды.

Да и с оформлением антизападного российско-китайского союза не сложилось так, как того, вероятно, хотел бы Путин. Конечно, в совместном заявлении по итогам визита Си в Москву, США и их союзники многократно указываются как главные угрозы миру и процветанию, выражается поддержка многополярному миропорядку и т.д. Но однозначно на сторону России в ее войне с Украиной Китай не встал, по-прежнему предпочитая оставаться над схваткой и будучи аккуратным в заявлениях. Так, многие западные медиа обратили внимание, что китайская сторона ушла от формулировки о "безграничной дружбе", которая содержалась в прошлогоднем российско-китайском заявлении, подписанном накануне февральского вторжения в Украину.

В этом контексте стоит рассматривать и "миротворческую" активность Пекина. Путин заявил, что многие положения китайского "мирного плана" могут быть "взяты за основу для мирного урегулирования". Но в целом большого внимания теме украинской войны и китайских предложений не уделялось. Это неудивительно: китайский "мирный план" априори не выглядит документом, на основе которого в принципе можно проводить серьезные переговоры (как в свое время на основе Минских соглашений).

Его цель другая – продемонстрировать миру, в том числе колеблющимся странам Глобального Юга, китайскую позицию в российско-украинской войне. Уже после визита Си министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что он продемонстрировал имидж Китая как миротворца. На самом деле ситуация выглядит иначе. "Симуляции миротворческой миссии" (во время визита Си, - ред.) было даже меньше, чем предварительно сообщали китайские дипломаты", – пишет The New York Times.

Конечно, пока неизвестно, о чем Си и Путин договаривались во время закрытых многочасовых бесед. В том числе, поднимался ли вопрос поставок России китайских снарядов и дронов. Вероятно, спустя некоторое время информация об этом попадет в медиа, но пока что не похоже, чтобы Китай рискнул непосредственно ввязаться в войну на российской стороне.

Экономического смысла в поставках снарядов и дронов для Китая нет – сумма для бюджета КНР несущественна. При этом Запад остается для Китая экономическим партнером номер один и рисковать этими отношениями ради того, чтобы Россия смогла захватить какие-то села на Донбассе, крайне неразумно.

Очевидно, если война далее будет складываться не в пользу России, возникнет угроза масштабного поражения и, как следствие, смены власти в Кремле, Китай в стороне не останется. Сохранение путинского режима Пекин полностью устраивает, о чем Си во время визита говорил прямо. Но при этом кремлевский режим должен быть слабым и зависимым – хороший вариант для китайской сырьевой колонии.