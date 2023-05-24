Спецпредставитель Китая обсудил "мирный план" по Украине во Франции

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Францию. В Париже он обсудил так называемый "мирный план" Китая по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Ли Хуэй в Париже встретился с генеральным директором по вопросам политики и безопасности МИД Франции Фредериком Мондолони. Спецпредставитель заявил, что Пекин на основе своего "мирного плана" готов укреплять диалог со сторонами по урегулированию "кризиса в Украине".

По словам китайского дипломата, в течение последнего времени "достигнут консенсус и заложена основа" для такого урегулирования. Также спецпредставителя отметил, между Китаем и Францией есть "много консенсусов по украинскому вопросу".

При этом французский дипломат заявил, что Франция и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН должны укреплять диалог, в частности, по вопросу Украины.

"Французская сторона придает большое значение визиту спецпредставителя Ли Хуэя и ожидает, что Китай продолжит играть конструктивную роль в прекращении огня и войны", - заявил Мондолони.

Что этому предшествовало

Китай с самого начала полномасштабного вторжения РФ не осудил российскую агрессию, но и официально не поддержал Кремль. При этом Пекин усилил экономическое сотрудничество с Россией.

Китай заявил о намерении выступить миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план". Однако в Украине, Европе и США раскритиковали "мирные инициативы" Пекина, напомнив о связях с РФ. Китай отправил своего спецпредставителя в Украину, чтобы обсудить урегулирование войны. Дипломат посетил не только Киев, а также Польшу и Францию, а затем отправится в Москву.

В то же время Франция считает, что Китай может выступить посредником между Украиной и Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал китайского лидера Си Цзиньпина повлиять на Россию.

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