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Во время протестов в Иране погибли около 200 человек, среди них дети

Фото: во время протестов в Иране погибли около 200 человек, среди них дети (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время массовых протестов, охвативших Иран после смерти девушки, которую жестоко задержала полиция, погибли 185 человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По меньшей мере, 185 человек, в том числе по меньшей мере 19 детей, погибли во время общенациональных протестов по всему Ирану", - заявили в неправительственной правозащитной организации "Iran Human Rights".

Отмечается, что почти половина общего количества людей погибла в провинциях Систан и Белуджистан.

Власти назвали протесты заговором врагов Ирана, включая США. Они обвинили вооруженных диссидентов, среди прочего, в насилии, которое, как сообщается, привело к гибели не менее 20 сотрудников сил безопасности.

Так, РБК-Украина писало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации протестов.

Напомним, Иран охватили протесты после смерти девушки, задержанной полицией за неправильное ношение хиджаба.

К слову, массовые беспорядки бушевали по меньшей мере в 80 городах. Один из них после уличных боев был полностью захвачен демонстрантами.

Детальнее о причинах и ситуации в стране - в материале "Протесты в Иране. Как развиваются события и почему это большой вызов для ислама".

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Иран