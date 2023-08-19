В Киеве запустили безналичную оплату штрафов за проезд без билета: инструкция

В Киеве запустили новый метод оплаты штрафов за проезд без билета - теперь наличие налички не обязательно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского государственного совета.

В ведомстве отметили, что во всем общественном транспорте "Киевпастранса" теперь будут размещать информационные плакаты с реквизитами, при помощи которых можно оплатить штраф за безбилетный проезд.

Также на плакатах будут и QR-коды, которые позволят оплатить штраф в несколько кликов.

В КГГА отмечают, что в графе "Назначение платежа" необходимо обязательно указать номер квитанции, а оплату за штраф нужно проводить в присутствии контролера.

Как было раньше

Стоит заметить, что ранее оплату штрафа за безбилетный проезд необходимо было проводить контролеру наличкой. При этом онлайн оплата была недоступной.

Сейчас штраф за безбилетный проезд по Украине составляет двадцатикратный размер от стоимости проезда.

Напомним, ранее стало известно, что киевские власти планируют в несколько раз повысить стоимость проезда в общественном транспорте столицы уже в скором будущем.