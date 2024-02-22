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В Киеве отменили плату за парковку по решению суда

Украина, Четверг 22 февраля 2024 11:34
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В Киеве отменили плату за парковку по решению суда Фото: Плату за парковку в Киеве отменили по решению суда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Парковка в Киеве с сегодняшнего дня стала временно бесплатной из-за решения суда по тарифам, установленным местной администрацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в отношении "Киев Цифровой".

"Инспекторы не будут налагать штрафы за неуплату парковки… Если мошенники потребуют у вас оплату на муниципальных паркингах, вызывайте полицию", - говорится в сообщении.

В Киеве отменили плату за парковку по решению суда

Решение суда

Накануне глава Киевского территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий сообщил в Facebook, что Шестой апелляционный админсуд Киева отменил распоряжение КГВА, которым утверждены тарифы на платную парковку в городе.

В частности, отменено распоряжение об установлении тарифов 35 гривен в час в первой зоне, 25 гривен во второй и 5 гривен в третьей за услуги КП "Киевтранспарксервис".

Хмельницкий сообщил, что в октябре 2023 Временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве завышены.

"Коллегия признала, что КП "Киевтранспарксервис", рассчитавшее цену на услуги парковки в столице аж в 35 грн в час, воспользовалось своим монопольным положением при формировании стоимости такой услуги, а Киевская городская военная администрация это нарушение "легитимизировала"", - написал чиновник.

Напомним, в начале войны 24 февраля 2022 года и до 24 июля 2023 года парковка в Киеве была бесплатной.

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