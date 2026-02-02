Впервые за войну 9 ракет Х-22 были уничтожены одновременно над Киевом, - Игнат
Во время недавней атаки на Киев украинская противовоздушная оборона сбила 9 российских ракет Х-22. До этого за весь период полномасштабной войны ПВО удавалось перехватить только три такие ракеты из более 400 запущенных.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.
По его словам, во время атаки по столице российские войска применили сразу 12 ракет Х-22. Каждая из них имеет боевую часть массой около одной тонны, что делает такие удары особенно опасными.
Игнат отметил, что тогда было сбито девять таких ракет.
"Это беспрецедентный случай, который действительно заслуживает внимания и благодарность нашим воинам, которые перехватили эти ракеты. И, кстати, до этого из более 400 таких ракет, запущенных за весь период до этого случая, было перехвачено только три", - рассказал он.
Кроме того, по словам представителя Воздушных сил, фиксируется и применение врагом ракет Х-32. Как и Х-22, они заходят на цель по баллистической траектории, что существенно усложняет их перехват.
Ранее такие ракеты противник чаще использовал для ударов по южным регионам Украины, в частности по нефтяным платформам в Черном море, острову Змеиный и прибрежной портовой инфраструктуре.
Что известно о ракете Х-22
Носителем ракеты является дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Х-22 "Буря" - советская и российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности, которая входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.
Ее разрабатывали для поражения радиолокационно-контрастных целей, в частности авианосцев и авианосных ударных групп, с применением ядерной или фугасно-кумулятивной боевой части. Именно поэтому ракета создавалась с учетом преодоления мощной системы противовоздушной обороны.
Как отмечали в Defence Express, Х-22 развивает скорость до 4,6 Маха и совершает полет на высоте до 22,5 км, что значительно усложняет ее перехват большинством зенитных ракетных комплексов.
В случае оснащения фугасной боевой частью массой около 900 кг ракета способна уничтожить крупный объект, например промышленный цех. Фактически эффективно противодействовать Х-22 могут только современные ЗРК непосредственного прикрытия.
Применение в Украине
В ночь на 9 мая 2022 года российские войска выпустили до шести ракет Х-22 по городам Донецкой области в прифронтовой зоне.
В тот же вечер ракеты Х-22 ударили по торговому центру Riviera в селе Фонтанка вблизи Одессы и складским помещениям в Одессе, в результате чего погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
В мае 2022 года оккупанты совершили еще около пяти атак с применением Х-22, а 27 июня ракеты этого типа поразили ТЦ "Амстор" в Кременчуге, где на момент удара находилось около тысячи человек.
В апреле 2024 года украинские защитники впервые с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и две ракеты Х-22.
25 мая после длительной паузы Россия снова ударила по Украине ракетой Х-22.