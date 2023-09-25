Пропагандисты РФ пожаловались на удар дрона по дизельному заводу в Брянске
Дизельный завод в Брянске сегодня, 25 сентября, якобы был атакован при помощи беспилотника. Там начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По информации пропагандистского канала, обломки дрона упали на территорию дизельного завода. Более детальной информации об инциденте пока нет.
Также в сети сообщают и о якобы "прилете" по ферме "Мираторга" (один из крупнейших производителей мяса в России). Детали происшествия пока неизвестны.
Взрывы на территории России
Напомним, на территории России последнее время часто гремят взрывы и начинаются пожары.
К примеру, еще вчера, 24 сентября, вечером Министерство обороны РФ заявляло о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области.
Также неделю назад жители Брянской области слышали громкие взрывы из-за якобы атаки беспилотников.
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