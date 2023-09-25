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В сети пишут о массовой атаке дронов на Белгородскую область

Понедельник 25 сентября 2023 22:22
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В сети пишут о массовой атаке дронов на Белгородскую область Иллюстративное фото: в сети пишут о массовой атаке дронов на Белгородскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российскую Белгородскую область сегодня, 25 сентября, вечером якобы атаковали дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации пропагандистского канала, Белгородскую область "массово атаковали беспилотники". В Грайвороновском районе, который граничит с Харьковской и Сумской областями Украины, фиксировали работу противовоздушной обороны.

"Средствами ПВО уничтожено 7 БПЛА самолетного типа над Белгородской областью", - утверждают в сети.

Атаки дронов в России

Напомним, россияне регулярно жалуются на якобы атаки дронов и обвиняют в этом украинских защитников.

К примеру, сегодня, 25 сентября, в российских Telegram-каналах появилась информация о том, что беспилотник якобы ударил по дизельному заводу в Брянске.

Также вчера, 24 сентября, вечером в Министерстве обороны РФ рассказывали о работе систем противовоздушной обороны в Брянской области.

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Российская Федерация дрони атака дронов Белгородская область
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