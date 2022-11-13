Возобновление электроснабжения в Бериславе: в ДТЭК назвали сроки

Для восстановления электросети, которая идет в Берислав в Херсонской области понадобиться около двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что на участке электросети есть существенные разрушения.

"Чтобы восстановить электросеть, которая идет на Берислав, нужно около двух недель. Там очень значительные разрушения, даже если будет работать много бригад", - сказал Сахарук.

Напомним, 11 ноября украинские военные зашли в Берислав.

Ранее сообщалось, Берислав может остаться без электроснабжения до деоккупации из-за того, что россияне взорвали линии электропередач возле города.

Также сообщалось, что 6 ноября российские оккупанты взорвали линии электропередач в районе оккупированного Берислава в Херсонской области.

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