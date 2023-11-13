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Под Бахмутом оккупанты перешли в активную оборону: в ВСУ рассказали подробности

Фото: под Бахмутом оккупанты перешли в активную оборону (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска перешли к активной обороне на Бахмутском направлении. Оккупанты пытаются вернуть утраченные ранее позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире Радио Свобода.

Командующий рассказал, что оккупанты пытаются разведать слабые участки в обороне украинских защитников на Бахмутском направлении, однако стратегических успехов на всей линии столкновения от Купянска до Бахмута у российской армии нет.

"На данном участке фронта враг от обороны перешел к активной обороне. Пытается отбить позиции, которые он потерял предварительно. Наши военнослужащие при лучшем случае переходят к атакующим действиям, улучшают свое тактическое положение. Так за минувшие сутки отбили наши воины 10 атак противника. Это Клещиевка и Андреевка", - сказал Фитьо.

По его словам, ВСУ видели подготовку россиян к активным боевым действиям еще перед началом октября. Подготовка продолжалась около трех месяцев. Но в то же время готовились и украинские бойцы.

"Мы укреплялись, укрепляли инженерные сооружения свои. Подтягивали также резервы. И мы видели, что сначала атаки происходили более активно на Лимано-Купянском направлении, а сейчас они перешли на Бахмутское направление. То есть противник пробует хоть где-то добиться успехов", - отметил командующий.

Бои за Бахмут

Следует отметить, что Бахмут в течение долгих месяцев остается эпицентром боевых действий. Во время летнего контрнаступления украинские военные продвинулись на южном и северном фланге Бахмута.

В настоящее время ВСУ, согласно последним сведениям Генштаба, атакуют на южном фланге Бахмутского направления. Силы обороны также допускали, что в случае потери кафиров северного фланга ВСУ смогут взять Бахмут в оперативное окружение.

При этом военные эксперты отмечают, что к югу от Бахмута идут бои за инициативу. Об этом более подробно - читайте в материале РБК-Украина.

Накануне Сухопутные силы заявили, что россияне с новой силой возобновили наступление на Бахмутском направлении.

Вчера командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский рассказал, что оккупационные войска активизировались на Бахмутском направлении. Захватчики пытаются вернуть утраченные позиции.

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