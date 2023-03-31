Под Бахмутом бойцы "Волки Да Винчи" уничтожают россиян трофейной гаубицей (видео)

Бойцы батальона "Волки Да Винчи" показали, как уничтожают окупантов под Бахмутом. Они бьют по врагу, в частности, из трофейной гаубицы "Мста-Б".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу батальона.

"Цена нашей свободы - это кровь пехоты и пот артиллерии. Под Бахмутом пушкари батальона "Волки Да Винчи" 67 ОМБр ДУК уничтожают врага из трофейной гаубицы Мста-Б", - написали бойцы и опубликовали репортаж с передовых позиций.

Напомним, как недавно рассказали в Минобороны, бои за Бахмут стали самыми дорогими для России за все время полномасштабной войны и время не играет на руку российским захватчикам.

Добавим, что только за эту неделю наши силы ПВО уничтожили девять российских дронов - 7 БПЛА "Орлан-10" и 2 БПЛА "Зала". Кроме того, враг заметно нервничает на Бахмутском направлении, потому что испытывает недостаток в живой силе.

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