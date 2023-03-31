Під Бахмутом бійці "Вовки Да Вінчі" знищують росіян трофейною гаубицею (відео)

Бійці батальйону "Вовки Да Вінчі" показали, як знищують окупантів під Бахмутом. Вони б'ють по ворогу, зокрема, із трофейної гаубиці "Мста-Б".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку батальйону.

"Ціна нашої свободи - це кров піхоти та піт артилерії. Під Бахмутом гармаші батальйону "Вовки Да Вінчі" 67 ОМБр ДУК знищують ворога з трофейної гаубиці Мста-Б", - написали бійці та опублікували репортаж з передових позицій.

Нагадаємо, як нещодавно розповіли в Міноборони, бої за Бахмут стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни і час не грає на руку російським загарбникам.

Додамо, що лише за цей тиждень наші сили ППО знищили дев'ять російських дронів - 7 БПЛА "Орлан-10" та 2 БПЛА "Зала". Крім того, ворог помітно нервує на Бахмутському напрямку, бо відчуває нестачу живої сили.

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