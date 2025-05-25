Под атакой вся Украина, среди жертв - дети: главное о рекордном ударе РФ

Главное:

Сколько ракет и дронов выпустила Россия?

Какие последствия атаки на Киев и область?

Сколько человек погибло в результате атаки РФ?

Какие еще регионы находились под ударом врага?

Чем атаковала Россия

Россия этой ночью выпустила по Украине 298 дронов и 69 ракет, а именно:

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (пуски - Курская область);

55 крылатых ракет "Калибр" с Черного моря и Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 из Саратовской области;

1 крылатая ракета Х-22 с самолета Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с самолетов тактической авиации (пуски с северного направления).

Силы ПВО уничтожили 45 крылатых ракет Х-101, "Калибр", 2 ракеты Х-59/69 локально потеряно. Также обезврежено 266 беспилотников (139 - сбиты, 127 - локально потеряны/подавлены РЭБ).

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных дронов в 15 локациях.

Стоит добавить, что этой ночью РФ выпустила рекордное количество дронов по Украине (298 беспилотников). До этого рекорд был 273 беспилотника в ночь на 18 мая.

Киев

Киев уже вторую ночь подряд был под массированной атакой РФ. В столице зафиксированы последствия в трех районах.

В Голосеевском районе произошел пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы. Также был поврежден еще один жилой дом. В Днепровском районе Киева поврежден двухэтажный частный дом.

Больше всего повреждений в Шевченковском районе. В районе Лукьяновки был сильно поврежден многоэтажный дом. РБК-Украина показывало, как он выглядит после атаки.



По данным КГГА, в Киеве всего 11 пострадавших, из них трое госпитализированы. Спасатели сообщали о 9 пострадавших.

Киевская область

Ночной террор не обошел и Киевскую область - пострадали пять районов (Обуховский, Фастовский, Бучанский, Броварской в Белоцерковский).



В результате российской атаки в Киевской области повреждены дома, складские здания и другие здания. По данным ГСЧС, погибли четыре человека, 16 человек получили ранения, среди них трое детей.

Фото: последствия атаки на Киевскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)

Житомирская область

Российские оккупанты во время атаки на Житомирскую область убили трех детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Тело одного ребенка деблокировали спасатели.

Фото: РФ убила троих детей в Житомирской области (t.me/dsns_telegram)

Еще 10 человек пострадали, восемь были спасены. Все пострадавшие сейчас госпитализированы. Всего в Житомирской области повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области из-за вражеского обстрела разрушены шесть частных жилых домов, более 20 - повреждены.

По предварительной информации, погибли четыре человека, пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один пострадавший - в тяжелом состоянии.

Фото: в Хмельницкой области четверо погибших (t.me/dsns_telegram)

Николаев

В Николаеве произошло попадание дрона в пятиэтажный жилой дом. Там возник пожар. Было разрушено два этажа дома, остальные - повреждены.

Фото: в Николаеве "прилет" в дом (t.me/mykprok)

Как известно, погиб мужчина 1948 года рождения. Пострадали пять человек, среди них 17-летний подросток. Из-под завалов спасены две женщины, одну госпитализировали в тяжелом состоянии.

Всего из поврежденного дома эвакуировали 210 жителей.



Тернополь

Крылатая ракета, предварительно "Калибр", ударила по зданию промышленного предприятия в Тернополе. Возник пожар на общей площади 1000 кв.м.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: ракеты РФ ударили по Тернополю (t.me/dsns_telegram)

Черниговская область

Черниговская область подверглась комбинированному удару с применением ракет и дронов. Есть повреждения в окрестностях Чернигова, в Черниговском, Нежинском и Корюковском районах.

В результате атаки горели склады и нежилые здания. Самый большой пожар охватил более 1000 кв.м. На другие локации горел ангар с углем и нежилое здание. В Чернигове тоже повреждено здание. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: по Черниговской области ударили ракеты и дроны (t.me/dsns_telegram)

Сумская область

Армия РФ ночью нанесла массированный удар по Конотопу. Российские войска применили ракеты и ударные беспилотники.

По информации городского головы Конотопа Артема Семенихина, в результате российской атаки разрушен "и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории".

"Это был самый массированный и комбинированный удар по нашему городу, пожалуй, со времен Второй мировой", - написал Семенихин.

ГСЧС сообщает, что во вражеские дроны попали по пищевому предприятию в Сумах - повреждена крыша, был пожар. Пожарные начали тушение, но из-за угрозы повторного удара были вынуждены отойти. Враг таки нанес повторный удар.



Харьков

Россияне нанесли три удара по городу. По словам городского головы, прилеты зафиксированы в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах города.

"В Основянском районе пострадало гражданское предприятие", - сообщил мэр Игорь Терехов.

В Шевченковском районе в результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов. Три человека пострадали.

Днепропетровская область

Из-за атаки "Шахедами" и ракетами в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели укротили.

Также россияне ударили по Днепру. Произошел пожар в трехэтажном здании.

Одесская область

В Одесской области в результате атаки на автостоянке, расположенной среди многоэтажек, горело 20 авто. Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар и не допустить распространения пламени на плотно припаркованные автомобили рядом.

