Под атакой вся Украина, среди жертв - дети: главное о рекордном ударе РФ

Украина в ночь на 25 мая подверглась очередной массированной атаке со стороны России. Оккупанты выпустили рекордное количество дронов и десятки ракет, в результате чего погибли более 10 украинцев, в том числе и дети.
Что известно о последствиях ночного массированного обстрела - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Россия этой ночью выпустила по Украине 298 дронов и 69 ракет, а именно:
Силы ПВО уничтожили 45 крылатых ракет Х-101, "Калибр", 2 ракеты Х-59/69 локально потеряно. Также обезврежено 266 беспилотников (139 - сбиты, 127 - локально потеряны/подавлены РЭБ).
Как отмечают Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных дронов в 15 локациях.
Стоит добавить, что этой ночью РФ выпустила рекордное количество дронов по Украине (298 беспилотников). До этого рекорд был 273 беспилотника в ночь на 18 мая.
Киев уже вторую ночь подряд был под массированной атакой РФ. В столице зафиксированы последствия в трех районах.
В Голосеевском районе произошел пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы. Также был поврежден еще один жилой дом. В Днепровском районе Киева поврежден двухэтажный частный дом.
Больше всего повреждений в Шевченковском районе. В районе Лукьяновки был сильно поврежден многоэтажный дом. РБК-Украина показывало, как он выглядит после атаки.
По данным КГГА, в Киеве всего 11 пострадавших, из них трое госпитализированы. Спасатели сообщали о 9 пострадавших.
Ночной террор не обошел и Киевскую область - пострадали пять районов (Обуховский, Фастовский, Бучанский, Броварской в Белоцерковский).
В результате российской атаки в Киевской области повреждены дома, складские здания и другие здания. По данным ГСЧС, погибли четыре человека, 16 человек получили ранения, среди них трое детей.
Фото: последствия атаки на Киевскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Российские оккупанты во время атаки на Житомирскую область убили трех детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Тело одного ребенка деблокировали спасатели.
Фото: РФ убила троих детей в Житомирской области (t.me/dsns_telegram)
Еще 10 человек пострадали, восемь были спасены. Все пострадавшие сейчас госпитализированы. Всего в Житомирской области повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки.
В Хмельницкой области из-за вражеского обстрела разрушены шесть частных жилых домов, более 20 - повреждены.
По предварительной информации, погибли четыре человека, пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один пострадавший - в тяжелом состоянии.
Фото: в Хмельницкой области четверо погибших (t.me/dsns_telegram)
В Николаеве произошло попадание дрона в пятиэтажный жилой дом. Там возник пожар. Было разрушено два этажа дома, остальные - повреждены.
Фото: в Николаеве "прилет" в дом (t.me/mykprok)
Как известно, погиб мужчина 1948 года рождения. Пострадали пять человек, среди них 17-летний подросток. Из-под завалов спасены две женщины, одну госпитализировали в тяжелом состоянии.
Всего из поврежденного дома эвакуировали 210 жителей.
Крылатая ракета, предварительно "Калибр", ударила по зданию промышленного предприятия в Тернополе. Возник пожар на общей площади 1000 кв.м.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: ракеты РФ ударили по Тернополю (t.me/dsns_telegram)
Черниговская область подверглась комбинированному удару с применением ракет и дронов. Есть повреждения в окрестностях Чернигова, в Черниговском, Нежинском и Корюковском районах.
В результате атаки горели склады и нежилые здания. Самый большой пожар охватил более 1000 кв.м. На другие локации горел ангар с углем и нежилое здание. В Чернигове тоже повреждено здание. Информация о пострадавших не поступала.
Фото: по Черниговской области ударили ракеты и дроны (t.me/dsns_telegram)
Армия РФ ночью нанесла массированный удар по Конотопу. Российские войска применили ракеты и ударные беспилотники.
По информации городского головы Конотопа Артема Семенихина, в результате российской атаки разрушен "и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории".
"Это был самый массированный и комбинированный удар по нашему городу, пожалуй, со времен Второй мировой", - написал Семенихин.
ГСЧС сообщает, что во вражеские дроны попали по пищевому предприятию в Сумах - повреждена крыша, был пожар. Пожарные начали тушение, но из-за угрозы повторного удара были вынуждены отойти. Враг таки нанес повторный удар.
Россияне нанесли три удара по городу. По словам городского головы, прилеты зафиксированы в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах города.
"В Основянском районе пострадало гражданское предприятие", - сообщил мэр Игорь Терехов.
В Шевченковском районе в результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов. Три человека пострадали.
Из-за атаки "Шахедами" и ракетами в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар, который спасатели укротили.
Также россияне ударили по Днепру. Произошел пожар в трехэтажном здании.
В Одесской области в результате атаки на автостоянке, расположенной среди многоэтажек, горело 20 авто. Спасателям удалось быстро ликвидировать пожар и не допустить распространения пламени на плотно припаркованные автомобили рядом.
Напомним, минувшей ночью, 24 мая, Россия нанесла мощный комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны.
Всего вчера по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов. По словам представителя ПС Юрия Игната, девять баллистических ракет были нацелены именно на Киев.
Обломки сбитых целей упали в шести районах Киева. В Оболонском районе повреждены жилой дом и торговый центр "Блокбастер Молл".
Детали о последствиях ночного удара - в материале РБК-Украина.
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