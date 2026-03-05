Пиар недопустим. Украина выдвинула Венгрии требования из-за скандала с пленными

Причина вызова

"Украинская сторона отметила недопустимость пиара и политизацию чувствительных вопросов в связи с передачей нескольких украинских военнопленных из российского плена в Венгрию без какого-либо предварительного уведомления или координации с Украиной", - сказано в сообщении ведомства

В министерстве добавили, что для Украины возвращение людей из российского плена является абсолютным приоритетом. Работа над этим ведется на всех возможных площадках.

Чего требует Киев

Украина повторно выдвинула Венгрии ряд требований:

обеспечить контакт вернувшихся бойцов с консульскими работниками Украины;

провести проверку состояния здоровья и оказать необходимую помощь;

гарантировать возможность свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения.

Украинская сторона ожидает от Будапешта оперативного ответа и официального подтверждения, что гражданам предоставлена ​​полная свобода выбора места жительства.