Піар неприпустимий. Україна висунула Угорщині вимоги через скандал із полоненими

Угорський дипломат відвідав Міністерство закордонних справ України після того, як Будапешт забрав із Росії двох українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Українська сторона наголосила на неприпустимості піару та політизації чутливих питань у зв'язку з передачею кількох українських військовополонених із російського полону до Угорщини без будь-якого попереднього повідомлення або координації з Україною", - ідеться в повідомленні відомства.
У міністерстві додали, що для України повернення людей з російського полону є абсолютним пріоритетом. Робота над цим ведеться на всіх можливих майданчиках.
Україна повторно висунула Угорщині низку вимог:
Українська сторона очікує від Будапешта оперативної відповіді та офіційного підтвердження, що громадянам надано повну свободу вибору місця проживання.
Нагадаємо, 4 березня 2026 року під час зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто російський диктатор Володимир Путін дозволив звільнити двох українців із подвійним громадянством, використавши цей жест як "гуманітарний подарунок" угорській стороні.
Диктатор дозволив угорському міністру забрати їх із собою на літаку.
У відповідь у Міністерстві закордонних справ України назвали такий крок піаром угорської влади перед парламентськими виборами.