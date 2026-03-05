UA

Піар неприпустимий. Україна висунула Угорщині вимоги через скандал із полоненими

21:10 05.03.2026 Чт
2 хв
Угорщина забрала двох українських полонених із Росії без узгодження з Києвом
aimg Іван Носальський
Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)

Угорський дипломат відвідав Міністерство закордонних справ України після того, як Будапешт забрав із Росії двох українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Причина виклику

"Українська сторона наголосила на неприпустимості піару та політизації чутливих питань у зв'язку з передачею кількох українських військовополонених із російського полону до Угорщини без будь-якого попереднього повідомлення або координації з Україною", - ідеться в повідомленні відомства.

У міністерстві додали, що для України повернення людей з російського полону є абсолютним пріоритетом. Робота над цим ведеться на всіх можливих майданчиках.

Чого вимагає Київ

Україна повторно висунула Угорщині низку вимог:

  • забезпечити контакт бійців, які повернулися, з консульськими працівниками України;
  • провести перевірку стану здоров'я і надати необхідну допомогу;
  • гарантувати можливість вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску або примусу.

Українська сторона очікує від Будапешта оперативної відповіді та офіційного підтвердження, що громадянам надано повну свободу вибору місця проживання.

Скандал із полоненими

Нагадаємо, 4 березня 2026 року під час зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто російський диктатор Володимир Путін дозволив звільнити двох українців із подвійним громадянством, використавши цей жест як "гуманітарний подарунок" угорській стороні.

Диктатор дозволив угорському міністру забрати їх із собою на літаку.

У відповідь у Міністерстві закордонних справ України назвали такий крок піаром угорської влади перед парламентськими виборами.

