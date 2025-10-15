ua en ru
Пенсии в Украине выросли на 650 гривен: сколько платят в октябре 2025 года

Украина, Среда 15 октября 2025 08:10
Пенсии в Украине выросли на 650 гривен: сколько платят в октябре 2025 года Фото: пенсии с начала 2025 года выросли на 650 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Плановая индексация пенсий в марте привела к повышению выплат. Средний размер в Украине на 1 октября достиг 6 436,79 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средняя пенсия с начала 2025 года выросла на 647,74 гривны или на 11,2%.

По сравнению с размером пенсий год назад (в октябре 2024 года) пенсии выросли на 10,0%. При этом потребительские цены в сентябре 2025 года были на 11,9% выше, чем год назад. Таким образом, реальная пенсия сократилась примерно на 2%.

Повышение пенсий

Основное повышение пенсий украинцам в 2025 году уже произошло. Это была индексация. До конца года повышений не планируется.

Ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

Но скачок инфляции привел к тому, что реальные доходы пенсионеров снижаются с середины 2024 года.

Кабинет министров Украины подтвердил планы ежегодной индексации пенсий в 2026 году. В проекте государственного бюджета предусмотрено на пенсионное обеспечение 1 трлн 27 млрд гривен (+123,4 млрд гривен к 2025 году).

