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Пенсійний фонд України оприлюднив структуру своїх доходів

Новини » Економіка    23.04.2019 - 11:07
Пенсійний фонд України оприлюднив структуру своїх доходів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Майже половина йде з бюджету

Доходи Пенсійного фонду України у I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24,3% до 104,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби ПФУ у Facebook.

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ за цей період становили 54,3 млрд грн, надходження з державного бюджету - 49,8 млрд грн.

Пенсійний фонд України оприлюднив структуру своїх доходів

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 16 січня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік. Загальна сума доходів бюджету ПФУ на 2019 рік визначена в сумі 398,2 млрд грн. Власні доходи передбачені в сумі 230,5 млрд горн, запланований обсяг асигнування з держбюджету - в сумі 167,5 млрд грн. Загальний обсяг видаткової частини бюджету ПФУ визначено в розмірі 397,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 березня додаткові виплати пенсіонерам коштів, які Пенсійний фонд отримав від розмитнення євроблях. Одноразова доплата буде виплачуватися рівними частинами (по 1205,09 грн) у березні і в квітні. Одноразова доплата до пенсії встановлена 2 095 111 особам. У 2019 році в Пенсійний фонд України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 4,7 млрд грн.

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