Дефіцит Пенсійного фонду зріс до 16 млрд гривень

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Значну частину коштів ПФУ отримує з бюджету, але цього не вистачає

Доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2020 року становили 299,6 млрд гривень. З них в т.ч. власні кошти, отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, - 15,9 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, видатки Пенсійного фонду за перші вісім місяців 2020 року становили 315,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 15,9 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Раніше в Пенсійному фонді України неодноразово заявляли про суттєве зменшення надходжень частини єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію у 59,7 млн грн.