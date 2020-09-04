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Дефіцит Пенсійного фонду зріс до 16 млрд гривень

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 11:45
Дефіцит Пенсійного фонду зріс до 16 млрд гривень
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Значну частину коштів ПФУ отримує з бюджету, але цього не вистачає

Доходи Пенсійного фонду України за січень-серпень 2020 року становили 299,6 млрд гривень. З них в т.ч. власні кошти, отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, - 15,9 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, видатки Пенсійного фонду за перші вісім місяців 2020 року становили 315,5 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 15,9 млрд гривень.

Дефіцит Пенсійного фонду зріс до 16 млрд гривень

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Раніше в Пенсійному фонді України неодноразово заявляли про суттєве зменшення надходжень частини єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію у 59,7 млн грн.

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