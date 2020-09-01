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Пенсії з 1 вересня підвищать для 1,6 млн осіб

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 08:03
Пенсії з 1 вересня підвищать для 1,6 млн осіб
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення отримають непрацюючі 65-річні пенсіонери з великим стажем

Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для 1,6 млн осіб. Це пов'язано зі зростанням мінімальної заплати з 1 вересня до 5000 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, така зміна є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зростає з 1889,20 грн (4723 грн х 40 %) до 2000 грн (5000 грн х 40 %).

Як зазначили в ПФУ, пенсію у нових розмірах пенсіонери почнуть отримувати з вересня 2020 року.

"Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року. Перерахунок проведено у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

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