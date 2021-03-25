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Перерахунок пенсій: хто отримає підвищення з 1 квітня

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 16:03
Перерахунок пенсій: хто отримає підвищення з 1 квітня Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України з 1 квітня повинен провести перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані для 2 млн осіб.

Це передбачено ст. 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведений тим, кому пенсія була призначена, або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Цей термін не залежить від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. Збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

Таким чином, перерахунок пенсій буде проведений не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн пенсіонерів. З них вийшли на пенсію упродовж двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде здійснений приблизно для 2 млн пенсіонерів.

Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку", - йдеться в законі.

Нагадаємо, планова індексація пенсій у 2021 році відбулася з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнулася 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримали не всі.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

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