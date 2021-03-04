Індексація пенсій: половина українців отримали мінімальний розмір надбавки
Планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року проведено для 9,76 млн пенсіонерів. Із перерахованих пенсій розмір підвищено для 7,91 млн пенсіонерів.
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, надбавку отримали:
- до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,
- від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,
- від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,
- від 500 гривень до 700 гривень - 7,0%,
- від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,
- понад 1000 гривень - 3,3%.
Нагадаємо, планову індексацію пенсій у 2021 році провели з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.
Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.
За даними ПФУ, середні виплати складали:
пенсії за віком - 8 330 485 осіб, середня пенсія - 3 538,97 гривень,
по інвалідності - 1 426 553 чоловік, середня пенсія - 2 679,45 гривень,
у зв'язку з втратою годувальника - 531 849 осіб, середня пенсія - 3 012,50 гривень,
за вислугу років - 214 304 чоловік, середня пенсія - 3 205,53 гривень,
соціальні пенсії - 72 843 чоловік, середня пенсія - 1 786,06 гривень,
довічне грошове утримання суддів - 3 538 осіб, середня пенсія - 67 961,39 гривень
Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.