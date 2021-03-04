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Індексація пенсій: половина українців отримали мінімальний розмір надбавки

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 10:19
Індексація пенсій: половина українців отримали мінімальний розмір надбавки Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року проведено для 9,76 млн пенсіонерів. Із перерахованих пенсій розмір підвищено для 7,91 млн пенсіонерів.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, надбавку отримали:

  • до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,
  • від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,
  • від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,
  • від 500 гривень до 700 гривень - 7,0%,
  • від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,
  • понад 1000 гривень - 3,3%.

Індексація пенсій: половина українців отримали мінімальний розмір надбавки

Нагадаємо, планову індексацію пенсій у 2021 році провели з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

За даними ПФУ, середні виплати складали:

пенсії за віком - 8 330 485 осіб, середня пенсія - 3 538,97 гривень,

по інвалідності - 1 426 553 чоловік, середня пенсія - 2 679,45 гривень,

у зв'язку з втратою годувальника - 531 849 осіб, середня пенсія - 3 012,50 гривень,

за вислугу років - 214 304 чоловік, середня пенсія - 3 205,53 гривень,

соціальні пенсії - 72 843 чоловік, середня пенсія - 1 786,06 гривень,

довічне грошове утримання суддів - 3 538 осіб, середня пенсія - 67 961,39 гривень

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 551 382 осіб, середня пенсія 5 583,21 гривень.

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