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Виплату надбавок до пенсій поліцейських та військових перенесли на серпень

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Україна, Четвер 22 липня 2021 13:09
Виплату надбавок до пенсій поліцейських та військових перенесли на серпень Фото: надбавки до пенсій поліцейських та військових виплатять у серпні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів з 1 липня 2021 року встановив надбавки до пенсій 400 тисяч колишніх поліцейських та військових. Ці гроші виплатять у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

"Підвищені пенсії будуть виплачені у серпні із доплатою до підвищених розмірів за липень", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо Кабінет міністрів 14 липня ухвалив рішення щодо надбавок до пенсій поліцейських та військових. Згідно з рішенням, з 1 липня 2021 року установлюється щомісячна доплата у сумі 2 000 гривень колишнім військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), поліцейським та іншим особам. Це стосується тих, кому пенсії призначені до 1 березня 2018 року. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 3 854 гривень.

Крім того, для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата збільшується до рівня 3 893,4 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року в Україні становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.

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