Середня пенсія за квартал зросла на 137 гривень, пенсіонерів стало на 23 тисячі менше

Станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 10 945 145 пенсіонерів. Це на 22 998 менше, ніж на 1 липня (10 968 143 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Середній розмір пенсії на 1 жовтня становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 Гривень або на 3,6% (на 1 липня 2021 року середній розмір пенсій становив 3 778,78 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за 2020 рік середній розмір пенсій в Україні зріс на 424,53 гривень або на 13,8% до 3 507,51 гривень. Інфляція за рік склала 5,0%.