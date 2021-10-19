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Середня пенсія за квартал зросла на 137 гривень, пенсіонерів стало на 23 тисячі менше

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Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 11:09
Середня пенсія за квартал зросла на 137 гривень, пенсіонерів стало на 23 тисячі менше Фото: пенсіонери отримали 137 гривень надбавки (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 жовтня 2021 року в Україні налічувалося 10 945 145 пенсіонерів. Це на 22 998 менше, ніж на 1 липня (10 968 143 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Середній розмір пенсії на 1 жовтня становив 3 915,75 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 136,97 Гривень або на 3,6% (на 1 липня 2021 року середній розмір пенсій становив 3 778,78 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, за 2020 рік середній розмір пенсій в Україні зріс на 424,53 гривень або на 13,8% до 3 507,51 гривень. Інфляція за рік склала 5,0%.

Зазначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З перерахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.

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