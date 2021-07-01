ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій з 1 липня
Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року. Підвищення отримали більше 5 млн осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ПФУ.
Зокрема, відповідно до закону про держбюджет з 1 липня 2021 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зріс з 1769 грн до 1854 грн.
"Перерахунки пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму проведено близько 9,13 млн осіб, розмір пенсій збільшено 5,42 млн осіб, середній розмір їх підвищення - 49,35 грн", - йдеться в повідомленні.
Крім того, здійснено перерахунок страхової пенсії, призначеної у 2019-2020 роках, яка за цей час не перераховувалася та не підвищувалася. В межах максимального розміру пенсії встановлено щомісячну доплату в розмірі до 100 грн. Пенсії підвищені для 203,2 тисяч осіб. Середній розмір підвищення - 75,68 грн.
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати склав 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.