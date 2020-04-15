ПФУ затвердив показник місячної зарплати для обчислення пенсій

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за лютий 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Згідно з повідомленням, середня зарплата в лютому становила 9 658,03 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року на рівні 10 583,10 грн. За даними ПФУ, показник середньої заробітної плати в цілому за 2019 рік склав 9 205,19 грн.

При цьому показник зарплати для розрахунку пенсій у січні 2020 року склав 9 581,38 гривень.

Нагадаємо, за даними ПФУ, станом на 1 квітня 2020 року більшість українських пенсіонерів (7,5 млн або 66,4%) отримують пенсії в банківських установах

Зазначимо, у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінками 59 років 6 місяців потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році він складе 35 років.