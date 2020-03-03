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Уряд встановив максимальну зарплату для керівників держпідприємств

Новини » Економіка     03.03.2020 - 15:50
Уряд встановив максимальну зарплату для керівників держпідприємств
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Керівникам державних компаній платитимуть не більше 50 тис. доларів на місяць

Кабінет міністрів оприлюднив постанову від 5 лютого № 141 "Питання умов і розмірів оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на урядовому порталі.

Згідно з ухваленою постановою, місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що визначається в контракті, не повинен перевищувати 1,25 млн грн.

Крім того, Кабіні визначив розмір винагороди членів наглядових рад державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі.

Згідно з рішенням, максимально допустимий розмір базової місячної винагороди члена наглядової ради буде залежати від середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності підприємства.

Цей розмір коливатиметься від 5 середніх зарплат на підприємствах з річним обігом до 1 млрд грн до 22 середніх зарплат на підприємствах з обігом понад 20 млрд грн.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, українці переконані, що рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновників у середньому повинен становити 31,6 тис. грн.

За даними опитування Research & Branding Group, українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної ради України повинна становити 25,3 тис. грн в місяць.

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