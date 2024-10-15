На сколько выросли пенсии в Украине в 2024 году: ПФУ обнародовал свежие данные

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2024 года. Рост пенсий пока опережает инфляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ .

Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7% до 5 851,86 гривен.

При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 6,5%.

Количество пенсионеров в Украине на 1 октября 2024 года составило 10 342 593 человека. Это на 173 944 человек меньше, чем в начале года (10 516 537 человек).

Повышение пенсий

Основное повышение пенсий в Украине произошло в начале года, корда в Украине провели индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.

На 8% индексированы пенсии для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен.