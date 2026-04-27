В ПФУ рассказали, обязательно ли оцифровывать трудовую книжку: важное разъяснение

В Украине оцифровка трудовой книжки не является обязательной - Пенсионный фонд (ПФУ) все равно учтет стаж при оформлении пенсии. В то же время части украинцев стоит сделать это заранее, чтобы избежать задержек и проблем с подтверждением данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя правления ПФУ по вопросам цифровизации Александра Малецкого "Украинскому радио".
Главное:
С 2021 года основным источником информации о трудовой деятельности стал электронный Реестр застрахованных лиц. Именно эти данные сейчас используют для начисления пенсий. Бумажная трудовая книжка при этом не отменена, но выполняет вспомогательную функцию - фактически дублирует информацию из электронной системы.
Переход на "цифру" объясняют и качеством данных. В бумажных книжках часто встречались:
Зато электронные данные подаются работодателями вместе с официальной отчетностью и автоматически проверяются.
Есть важное ограничение - электронный реестр содержит данные примерно с 2000 года. Вся информация о работе до этого периода автоматически туда не попала. Именно поэтому и возникла необходимость оцифровывать бумажные трудовые книжки - чтобы добавить стаж за предыдущие годы.
Без этого часть стажа может просто не отобразиться в системе до момента оформления пенсии.
Оцифровка не является обязательной - штрафов или наказаний за отсутствие данных нет. Даже если человек не подал трудовую книжку заранее, Пенсионный фонд примет документы при оформлении пенсии и внесет информацию в реестр.
Однако в таком случае процесс может затянуться из-за дополнительных проверок.
В Пенсионном фонде советуют заранее оцифровать документы, если:
В таких случаях лучше проверить и внести все данные заранее, чтобы избежать лишней бюрократии.
Учитывая военное положение государство рассматривает возможность продления переходного периода для оцифровки документов. Впрочем, эксперты советуют не откладывать этот процесс, ведь это позволяет быстрее оформить пенсию и избежать проблем с подтверждением стажа.
Напомним, до июня 2026 года информацию о трудовой деятельности необходимо перевести в электронный формат, после чего бумажные трудовые книжки постепенно утратят юридическую силу. Ранее мы объясняли, кто и как должен подать сканкопии, какие документы для этого нужны, как проверить наличие электронной трудовой книжки и как зачислить стаж, полученный до 2004 года.