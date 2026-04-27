У ПФУ розповіли, чи обов’язково оцифровувати трудову книжку: важливе роз'яснення

В Україні оцифрування трудової книжки не є обов’язковим - Пенсійний фонд (ПФУ) усе одно врахує стаж під час оформлення пенсії. Водночас частині українців варто зробити це заздалегідь, щоб уникнути затримок і проблем із підтвердженням даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління ПФУ з питань цифровізації Олександра Малецького "Українському радіо".
Головне:
З 2021 року основним джерелом інформації про трудову діяльність став електронний Реєстр застрахованих осіб. Саме ці дані зараз використовують для нарахування пенсій. Паперова трудова книжка при цьому не скасована, але виконує допоміжну функцію - фактично дублює інформацію з електронної системи.
Перехід на "цифру" пояснюють і якістю даних. У паперових книжках часто траплялися:
Натомість електронні дані подаються роботодавцями разом із офіційною звітністю та автоматично перевіряються.
Є важливе обмеження - електронний реєстр містить дані приблизно з 2000 року. Вся інформація про роботу до цього періоду автоматично туди не потрапила. Саме тому й виникла потреба оцифровувати паперові трудові книжки - щоб додати стаж за попередні роки.
Без цього частина стажу може просто не відобразитися в системі до моменту оформлення пенсії.
Оцифрування не є обов’язковим - штрафів або покарань за відсутність даних немає. Навіть якщо людина не подала трудову книжку заздалегідь, Пенсійний фонд прийме документи під час оформлення пенсії та внесе інформацію до реєстру.
Однак у такому випадку процес може затягнутися через додаткові перевірки.
У Пенсійному фонді радять заздалегідь оцифрувати документи, якщо:
У таких випадках краще перевірити і внести всі дані наперед, щоб уникнути зайвої бюрократії.
З огляду на воєнний стан держава розглядає можливість подовження перехідного періоду для оцифрування документів. Втім, експерти радять не відкладати цей процес, адже це дозволяє швидше оформити пенсію і уникнути проблем із підтвердженням стажу.
Нагадаємо, до червня 2026 року інформацію про трудову діяльність необхідно перевести в електронний формат, після чого паперові трудові книжки поступово втратять юридичну силу.