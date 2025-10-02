ПФУ начал финансирование пенсий за октябрь: когда поступят деньги и когда ждать повышения

Пенсионный фонд Украины 2 октября начинает финансирование пенсий за месяц. Деньги выплачиваются через "Укрпочту" и банки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Общая сумма за месяц ожидается чуть меньше 70 млрд гривен. В сентябре ПФУ выплатил 67,3 млрд гривен, что на 1,5 млрд гривен меньше, чем в августе.
Выплата пенсий производится с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии приходится на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.
Получатели пенсий могут получать выплаты через отделения почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.
Повышения пенсий с 1 октября не будет. Фактически единственным механизмом повышения пенсий является индексация на уровень инфляции с учетом роста зарплат.
Выплаты немного вырастут с 1 января 2026 года у отдельных категорий пенсионеров, когда ожидается повышение минимальной зарплаты с 8000 до 8 647 гривен и минимальной пенсии с 2 361 до 2 595 гривен.
Однако основное повышение будет с 1 марта 2026 года во время плановой индексации.
Кабинет министров Украины подтвердил планы ежегодной индексации пенсий. В проекте государственного бюджета предусмотрено на пенсионное обеспечение 1 трлн 27 млрд гривен (+123,4 млрд гривен до 2025 года).
Коэффициент индексации станет известен в феврале.