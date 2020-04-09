ПФУ роз'яснив механізм індексації пенсій

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Коефіцієнт індексації встановлено на рівні 1,11

Пенсії громадянам України буде проіндексовано з 1 травня відповідно до постанови Кабінету міністрів від 1 квітня 2020 року № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році". Про це йдеться в роз’ясненні прес-служби Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в прес-службі, перерахунок пенсій проводитиметься із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

"У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії менше 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру", - додали в ПФУ.

Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься починаючи з травня місяця 2020 року в установленому порядку через уповноважені банки або доставлена додому листоношами "Укрпошти", розповіли в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії в розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.