Кабмін вирішив провести індексацію пенсій з 1 травня

Фото: засідання уряду (скриншот)

Кабмін ухвалив рішення про допомогу пенсіонерам, частина з яких потребує змін до бюджету

Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році". Про це повідомляє прес-служба уряду.

Постанова, зокрема, передбачає:

індексацію пенсій на 11%;

щомісячну виплату у розмірі 500 гривень пенсіонерам старше 80-річного віку, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 9205 гривень. При цьому встановлюється, що для вказаних пенсіонерів із страховим стажем 20 років для жінок та 25 років для чоловіків пенсійна виплата не може бути менша, ніж 2600 грн;

встановлення мінімальної пенсійної виплати на рівні 2100 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Крім того, у квітні буде здійснена одноразова виплата грошової допомоги у сумі 1000 гривень окремим категоріям населення. Зокрема:

пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;

одержувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю");

одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

У той же час прем’єр-міністр повідомив, що ініціативи потребують ухвалення змін до держбюджету.

"Тому очікуємо наступного тижня підтримки бюджету Верховною радою, щоб розпочати виплату разової допомоги вже у квітні", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, проведення індексації пенсій планується з травня на 11%. Середній розмір підвищення становитиме 260 грн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів прийняв рішення встановити з 1 квітня щомісячну виплату в розмірі до 500 грн пенсіонерам старше 80 років і розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках боротьби з коронавірусом українські пенсіонери отримають додаткову виплату на 1 тис. грн.